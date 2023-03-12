Смертельный коктейль: врач пояснил, с какими препаратами категорически нельзя употреблять алкоголь

Пожалуй, все знают, что алкогольные напитки не стоит сочетать с лекарственными препаратами. Но если принять горячительное вместе со снотворным или успокоительным, то буквально получится смертельный коктейль.

Об этом журналистам рассказал врач общей практики Сергей Алендеев. По его словам, такие препараты могут усиливать влияние спирта на организм и наоборот.

«Алкогольный напиток усиливает действие таблетки, вызывая как минимум головную боль, - цитирует специалиста издания «Царьград». - Я бы, на самом деле, не ограничивал круг запретов снотворным и успокоительным. Смешивание алкоголя с любыми препаратами опасно. Например, мешая антибиотик с горячительным, вы гарантированно «сажаете» печень. Просто успокоительное в коктейле с алкоголем способно убить, поэтому чаще вспоминают об этом запрете».

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