Стало известно, чем можно заменить взлетевшие в цене огурцы: вкусно и дешево

Этой зимой и весной цены на овощи и фрукты совсем не радуют россиян: они еще выше, чем обычно. Но расстраиваться нет причин: как объяснила дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина, и огурцы, и помидоры можно с легкостью заменить другими продуктами — более доступными, но не менее полезными. Например, совсем недорого стоят свекла, капуста, редька и морковь, из которых получаются вкусные витаминные салаты.

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«Не поверите, но это тоже разнообразие. Ту же зелень можно легко вырастить на подоконнике, и она всегда у вас будет свежая. Пробуйте те овощи, которые никогда, может быть, не пробовали», — посоветовала врач и добавила, что можно также покупать замороженные овощи и фрукты — брокколи, цветную капусту, зеленую фасоль — и готовить их с мясом, рыбой, крупами.

По материалам издания «РИАМО»