Осторожно! Какую опасность несет в себе кофе — предупреждение врача

Кофе, как и другие энергетики, способно стать причиной проблем со здоровьем, а именно — вызвать сердечную аритмию. Об этом предупреждает врач-сомнолог Максим Новиков.

«Кофе и другие энергетики оказывают свое стимулирующее действие на организм в основном за счет кофеина. Он действительно на некоторое время стимулирует работу мозга. Вместе с тем он оказывает стимулирующее влияние на сердце, а продолжительная и чрезмерная подобная стимуляция может вызвать аритмию», — объяснил он.

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Многие пьют кофе, чтобы взбодриться, и это помогает — но лишь на короткое время, а потом чувство усталости вернется и даже усилится.