Осторожно! Какую опасность несет в себе кофе — предупреждение врача

Фото: Global Look Press

 Фото: Global Look Press

Кофе может на время взбодрить, но последствия будут печальными.

Кофе, как и другие энергетики, способно стать причиной проблем со здоровьем, а именно — вызвать сердечную аритмию. Об этом предупреждает врач-сомнолог Максим Новиков.

«Кофе и другие энергетики оказывают свое стимулирующее действие на организм в основном за счет кофеина. Он действительно на некоторое время стимулирует работу мозга. Вместе с тем он оказывает стимулирующее влияние на сердце, а продолжительная и чрезмерная подобная стимуляция может вызвать аритмию», — объяснил он.

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Многие пьют кофе, чтобы взбодриться, и это помогает — но лишь на короткое время, а потом чувство усталости вернется и даже усилится.

«Необходимо понимать, что мы можем на какое-то время подбодрить уставший мозг, но после окончания действия стимулятора его активность упадет еще ниже. Дальнейшая стимуляция энергетиками будет подобна стеганию хлыстом загнанной лошади», — цитирует врача издание «РИАМО».

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