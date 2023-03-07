Какие продукты можно есть даже на ночь: советы диетолога

Даже при самой строгой диете необязательно голодать: есть такие продукты, которые не запрещено употреблять в пищу даже перед сном, — они не нанесут вреда фигуре. Речь идет о низкокалорийных продуктах.

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«Хорошо утоляет небольшой голод стакан кефира с клетчаткой. Кефир хорошо сказывается на пищеварении, как и клетчатка. К тому же такой «перекус» способствует похудению, даже несмотря на калории», — приводит слова диетолога Евгении Пеговой издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по словам Пеговой, почувствовав голод, можно подкрепиться грибами, салатом из огурцов, тушеными или запеченными кабачками. Главное при этом — не злоупотреблять солью, а в качестве заправки для салата использовать льняное или оливковое масло и приправлять блюдо лимонным соком.