Как правильно соблюдать пост тем, кто постится в первый раз

Тем, кто впервые в жизни решил соблюдать пост, не следует вводить в рацион жесткие ограничения, чтобы не навредить здоровью. Считается, что все строгие каноны поста обязаны выполнять только служители церкви, для остальных людей правила смягчены – в зависимости от состояния здоровья, возраста и прочих нюансов.

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Как объяснила изданию Аrgumenti.ru врач-диетолог Наталья Денисова, в период поста надо придерживаться такого рациона, который не «ударит» по здоровью. Вместо животного белка, например, следует употреблять в пищу растительный: бобовые, орехи, крупы. Но при этом необходимо помнить: главный смысл поста – не ограничения в еде, а чистота помыслов.