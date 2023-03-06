Не делайте так! Предупреждение от врача — опасные ошибки постного меню

Многие, соблюдая пост, из лучших побуждений наносят вред своему организму, потому что не учитывают некоторые важные нюансы и не следят за тем, чтобы питание оставалось сбалансированным. Врач-терапевт Марина Константинова перечислила основные ошибки, которые совершают постящиеся.

По ее словам, главное, в чем ошибаются люди, соблюдающие пост, — это невнимание к сбалансированности питания и составление весьма скучного рациона. Кроме того, в период поста часто «налегают» на чересчур соленую или сладкую еду. Наконец, постящиеся доверчиво скупают в магазинах продукты, на упаковках которых написано «постное», и не задумываются о том, что в таких продуктах, как правило, содержится высокий процент крахмала и консервантов, а еще — трансжиры.

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И последнее предупреждение от Марины Константиновой: даже в самый строгий пост нельзя допускать, чтобы организм испытывал недостаток в витаминах и микроэлементах, сообщает издание «РИА ФАН».