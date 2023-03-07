Как правильно загадывать желания на Червячное полнолуние, чтобы оно точно сбылось

7 марта мы станем свидетелями полнолуния, которое называют Червячным или Вороньем. По словам астролога Анны Савельевой, это переломный момент перехода от зимы к весне.
Каково же происхождения названия «Червячная луна»? По одной из версий, полнолуние названо так, потому что в начале весны кольчатые черви начинают выползать на поверхность земли, чтобы согреться.
Конечно, название может вызывать определенные, щекочущие нервы ассоциации. Но стоит ли бояться этого времени? Чего ни в коем случае нельзя делать в Червячное полнолуние, а какие шаги следует предпринять, чтобы жизнь заиграла новыми красками? На эти вопросы в беседе с Teleprogramma.pro отвечает Анна Савельева.
«В этот день Луна находится в знаке зодиака Дева, что требует некой дотошности в прописывании своих планов на ближайший год, - поясняет Анна. - Луна расположена в оппозиции к солнцу, которое в Рыбах, так что в этот день может эмоционально шатать: от состояния: «Мне надо много работать» до «Много работаю и мне необходимо подумать и о себе». Также Луна создает дисгармоничный аспект с Марсом, находящимся в знаке зодиака Близнецы, а этот аспект провоцирует на словесные скандалы».
По словам Анны, даже если у вас возникнет желание высказать человеку все то, что вы на самом деле о нем думаете, то этот разговор лучше отложить дня на три.
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Анна Савельева. Фото: личный архив
Также Червячное полнолуние – это энергетически заряженный день, который хорош для реализации задач любой сложности, так как Марс, Луна и Солнце создают фигуру преодоления преград. Поскольку дата выпадает на вторник, то можно и загадывать желание. Получится эффект комбо. Загадайте заветное желание в ночь со вторника на среду, на растущую луну. Ведь полнолуние лишь усиливает возможность его исполнения.
«Перед сном загадываем желание со следующими словами: «Мать Середа, хлеб или вода, если мое желание (проговариваем его вслух) сбудется, то пусть приснится вода, если нет - то хлеб, - говорит Анна. - Также нужно посмотреть, чистая ли эта вода или нет. Если же она мутная и грязная, то придется приложить немало усилий для воплощения своих замыслов в жизнь, если же чистая, то все будет легко».
Подробнее прогнозы Анны Савельевой можно прочесть на ее Телеграм-канале.