Как правильно загадывать желания на Червячное полнолуние, чтобы оно точно сбылось

7 марта мы станем свидетелями полнолуния, которое называют Червячным или Вороньем. По словам астролога Анны Савельевой, это переломный момент перехода от зимы к весне.

Каково же происхождения названия «Червячная луна»? По одной из версий, полнолуние названо так, потому что в начале весны кольчатые черви начинают выползать на поверхность земли, чтобы согреться.

Конечно, название может вызывать определенные, щекочущие нервы ассоциации. Но стоит ли бояться этого времени? Чего ни в коем случае нельзя делать в Червячное полнолуние, а какие шаги следует предпринять, чтобы жизнь заиграла новыми красками? На эти вопросы в беседе с Teleprogramma.pro отвечает Анна Савельева.