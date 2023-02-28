Для кого пост опасен: врач предупредил о серьезной угрозе здоровью

Наступил Великий пост, который продлится 40 дней. Однако не всем можно его соблюдать — при некоторых заболеваниях постное меню может представлять серьезную опасность. На это указала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. Во время поста в организм не поступает необходимое количество белка и жира, а также определенных витаминов и микроэлементов.

Если речь идет о ребенке — подобный недостаток питания может стать причиной задержки физического и психического развития. Если о взрослом — может грозить развитие остеопороза, анемии, высок также риск ослабления иммунитета.

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