Для кого пост опасен: врач предупредил о серьезной угрозе здоровью

Наступил Великий пост, который продлится 40 дней. Однако не всем можно его соблюдать — при некоторых заболеваниях постное меню может представлять серьезную опасность. На это указала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. Во время поста в организм не поступает необходимое количество белка и жира, а также определенных витаминов и микроэлементов.
Если речь идет о ребенке — подобный недостаток питания может стать причиной задержки физического и психического развития. Если о взрослом — может грозить развитие остеопороза, анемии, высок также риск ослабления иммунитета.
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«Поститься нельзя людям с язвенной болезнью желудка, острым и хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом, желчекаменной болезнью, т.е. с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также с почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью», — сказала Тананакина корреспонденту издания «РИАМО», добавив, что пост категорически противопоказан беременным и кормящим женщинам, а больным сахарным диабетом следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принять решение поститься.