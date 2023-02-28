Врач объяснил, какая связь между недосыпом и лишним весом

Врач Валерия Румянцева объяснила, как постоянное недосыпание приводит к набору веса. Дело в том, что человеку, вынужденному мало спать, приходится как-то компенсировать недостаток отдыха и восстанавливать потерянную энергию другими способами.

«Если мы не можем поспать, то приходится есть. При этом у нас нет сил, чтобы сжечь эти лишние калории», — рассказала Румянцева.

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Особенно опасной становится эта тенденция, когда получается спать не больше пяти часов в сутки. Организм при этом хуже расщепляет жиры, а вдобавок начинает вырабатывать больше кортизола, то есть гормона стресса, и человеку постоянно хочется есть, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Подмосковье сегодня».