Можно не переживать за фигуру: названы самые полезные блины для следящих за весом

Ах как в масленицу хочется блинов! Но много их не съешь из-за страха набрать лишние килограммы. Однако есть блины, которые не повредят фигуре. Какие – рассказала эксперт по здоровому образу жизни и основательница международного проекта «На соках» Екатерина Вохмянина.
По ее словам, идеальные блины делаются из цельнозерновой муки, на воде и без добавления сахара. В рецепт также не стоит включать молочные продукты.
«Вы также можете поэкспериментировать с главным компонентом: испечь блинчики на овсяной или гречневой муке, - цитирует Вохмянину портал «А теперь внимание!» - Что касается толстых и тонких — разница между ними заключается лишь в количестве используемой муки. В толстых блинах ее больше. Значит они более калорийные. Поэтому если вы следите за фигурой, предпочтение стоит отдать тонким ажурным блинчикам».
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Ранее российские звезды поделились с Teleprogramma.pro своими рецептами блинов.