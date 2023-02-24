Можно не переживать за фигуру: названы самые полезные блины для следящих за весом

Ах как в масленицу хочется блинов! Но много их не съешь из-за страха набрать лишние килограммы. Однако есть блины, которые не повредят фигуре. Какие – рассказала эксперт по здоровому образу жизни и основательница международного проекта «На соках» Екатерина Вохмянина.

По ее словам, идеальные блины делаются из цельнозерновой муки, на воде и без добавления сахара. В рецепт также не стоит включать молочные продукты.