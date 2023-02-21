…Плюс яйцо: стало известно, чем надо завтракать, чтобы «продержаться» до обеда

Диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина раскрыла секрет: что нужно съесть на завтрак, чтобы не хотелось есть до обеда. По словам Екатерины, утром необходимо зарядить организм энергией, а значит – отличным вариантом завтрака станет каша (сложные углеводы). Но к каше нужно добавить либо яйцо, либо орешки, семечки или авокадо.
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«Хороший вариант – пшенная каша с яйцом пашот и пармезаном. Можно также добавлять к каше орехи и авокадо. Это поможет не проголодаться вплоть до обеда», - объяснила Матыскина. Вообще же завтрак должен составлять примерно 30-35% дневного рациона, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на радио Sputnik.