…Плюс яйцо: стало известно, чем надо завтракать, чтобы «продержаться» до обеда

Диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина раскрыла секрет: что нужно съесть на завтрак, чтобы не хотелось есть до обеда. По словам Екатерины, утром необходимо зарядить организм энергией, а значит – отличным вариантом завтрака станет каша (сложные углеводы). Но к каше нужно добавить либо яйцо, либо орешки, семечки или авокадо.

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