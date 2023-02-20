Стало известно, сколько блинов можно съедать в день

Наступила Масленица, а значит — время есть блины! Но не стоит забывать важные правила, которые помогут лакомиться блинами, и в то же время не навредить здоровью. Блины являются зерновым продуктом, это значит, что они должны составлять не более одной четверти тарелки, объяснила дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В одном блине содержится приблизительно 170 ккал. Следовательно, пять блинов могут составить половину суточной дозы по калорийности, — и то при условии, что в них нет начинки. А значит, в день желательно съедать максимум 3-4 блина.