Биолог назвал симптомы, намекающие на онкологическое заболевание

В большинстве случаев развитие онкологического заболевания начинается бессимптомно, а первые проявления рака можно легко спутать с признаками других патологий. Но все же есть ряд признаков, которые должны заставить человека задуматься о страшном.
Их журналистам перечислил директор Центра молекулярной онкологии, известный биолог Владислав Милейко.
«Это может быть, например, труднообъяснимая стремительная потеря веса, общая слабость, астения, не связанная с другими хроническими или инфекционными заболеваниями. А дальше все разбивается на симптомы, характерные для конкретного вида рака», - цитирует специалиста радио Sputnik.
«Для рака молочной железы это, в частности, уплотнения в подмышечных лимфоузлах. Для рака толстой кишки – продолжительное отсутствие стула, наличие примесей крови в стуле. Конечно, это не специфические симптомы онкологического заболевания, но при их появлении нужно не раздумывая обратиться к врачу, для начала – к терапевту».
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Биолог отметил, что анализы на онкомаркеры не являются надежным способом диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии.
«Единственный онкомаркер, который может использоваться для ранней диагностики онкозаболевания, а именно рака простаты, – простатспецифический антиген. Поэтому идти и делать анализ на онкомаркер, чтобы узнать, есть ли у человека рак, бессмысленно. Но если вам сделали такой анализ, и показатель кратно превышает норму, имеет смысл обратиться к врачу», – уточнил Милейко.
По его словам, обычно обследования на предмет рака, назначают людям старше пятидесяти лет, а также тем, у кого есть наследственные риски развития онкологии. Если заранее знать про отягощенную генетику, можно с помощью обследований значительно сократить риски фатального исхода.
Справка Teleprogramma.pro
Владислав Айкович Милейко - российский молекулярный биолог. Выпускник Новосибирского государственного университета, лауреат Зворыкинской премии. Известен как автор метода анализа внеклеточной ДНК крови, позволяющего диагностировать рак. Сооснователь и генеральный директор Центра молекулярной онкологии «ОнкоАтлас».