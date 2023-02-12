Биолог назвал симптомы, намекающие на онкологическое заболевание

В большинстве случаев развитие онкологического заболевания начинается бессимптомно, а первые проявления рака можно легко спутать с признаками других патологий. Но все же есть ряд признаков, которые должны заставить человека задуматься о страшном.

Их журналистам перечислил директор Центра молекулярной онкологии, известный биолог Владислав Милейко.

«Это может быть, например, труднообъяснимая стремительная потеря веса, общая слабость, астения, не связанная с другими хроническими или инфекционными заболеваниями. А дальше все разбивается на симптомы, характерные для конкретного вида рака», - цитирует специалиста радио Sputnik.

«Для рака молочной железы это, в частности, уплотнения в подмышечных лимфоузлах. Для рака толстой кишки – продолжительное отсутствие стула, наличие примесей крови в стуле. Конечно, это не специфические симптомы онкологического заболевания, но при их появлении нужно не раздумывая обратиться к врачу, для начала – к терапевту».