Страстные поцелуи – необычный способ укрепить зубы

Чтобы сделать зубы и десны более крепкими и сохранить их здоровье, - надо почаще целоваться! К такому выводу пришли стоматологи. Оказывается, страстные поцелуи не только приятны, но и в высшей степени полезны.

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«Поцелуи, особенно страстные, способствуют выработке слюны. Она сохраняет рот, зубы и десны здоровыми», - приводит слова стоматолога Алана Карра издание «РИА ФАН» со ссылкой на зарубежную прессу.

Специалист добавил, что не стоит опасаться обмена бактериями во время поцелуев: 80% бактерий у всех во рту одинаковы.