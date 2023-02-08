Какой шоколад должен быть под запретом — совет эксперта

Разные сорта шоколада по-разному воздействуют на организм. Главное составляющее шоколада — какао, в нем содержатся витамины и минералы, а также биофлавоноиды, препятствующие развитию рака. По словам нутрициолога Лидии Квашиной, с этой точки зрения предпочтительнее употреблять горький шоколад — потому что в нем содержится как минимум 70% какао.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Горький шоколад — самый полезный для здоровья, он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, повышает умственную работоспособность», — приводит слова специалиста издание РИА ФАН со ссылкой на «Спорт-экспресс».

Чуть менее полезен темный шоколад. А вот от любимого многими белого шоколада лучше отказаться: в нем нет какао, а есть только быстрые углеводы, которые воздействуют на организм не лучшим образом.