Самым невкусным в мире блюдом назвали салат из России

Рыбную закуску-салат под названием «Индигирка» сервис TasteAtlas, который позиционирует себя как «мировой атлас традиционных блюд», обозвал самым «худшим в мире блюдом». Салат состоит из рыбы (предпочтительнее использовать муксун), лука, подсолнечного масла, соли и перца, и те, кто пробовал его в Якутии, вполне могли бы поспорить с мнением экспертов TasteAtlas.

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Рецепт салата «Индигирка», названного так в честь протекающей в Якутии реки, изобрел местный повар еще 30 лет назад. Рыба для него замораживается и нарезается кубиками, перемешивается с луком, солью, перцем и маслом. Надо думать, жители Якутии мало расстроились из-за низкой оценки, которую дали их любимой закуске заморские эксперты: они-то точно знают, что «Индигирка» — это очень вкусно.

По материалам издания Аrgumenti.ru.