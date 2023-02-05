А мы его в кино хомячим: диетолог назвала полезные свойства попкорна

Большинство людей воспринимает попкорн как гастрономическое баловство, ассоциирующееся с кинотеатром. А это, оказывается, довольно полезный продукт. В чем его плюсы, рассказала известный врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
«Попкорн содержит много клетчатки, растительный белок – порядка 13-14 граммов в 100 граммах продукта, а также витамины группы B. За счет высокого содержания клетчатки он наполняет достаточным объемом желудок и подавляет чувство голода, кроме того, клетчатка стимулирует перистальтику кишечника», - цитирует специалиста радио Sputnik.
«Это действительно полезный продукт, но желательно готовить его самостоятельно. Выбирайте свежее оливковое масло, добавляйте как можно меньше соли и сахара».
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Если покупаете готовый попкорн, то выбирается такой, чтобы был прост по составу, с низким содержанием соли и сахара, отмечает врач. А вот столько воздушной кукурузы рекомендуется съесть за раз?
«Всегда лучше обойтись небольшой порцией: примерно две-три пригоршни попкорна, этого достаточно. Если за просмотром фильма захочется еще что-то поесть, я бы порекомендовала ломтики огурца или моркови с соусом из кешью», – добавила Арзуманян.
Справка Teleprogramma.pro
Маргарита Арзуманян - кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог. Эксперт ряда СМИ, автор Telegram-канала «Доча, что ты ела?»