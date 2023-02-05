А мы его в кино хомячим: диетолог назвала полезные свойства попкорна

Большинство людей воспринимает попкорн как гастрономическое баловство, ассоциирующееся с кинотеатром. А это, оказывается, довольно полезный продукт. В чем его плюсы, рассказала известный врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

«Попкорн содержит много клетчатки, растительный белок – порядка 13-14 граммов в 100 граммах продукта, а также витамины группы B. За счет высокого содержания клетчатки он наполняет достаточным объемом желудок и подавляет чувство голода, кроме того, клетчатка стимулирует перистальтику кишечника», - цитирует специалиста радио Sputnik.

«Это действительно полезный продукт, но желательно готовить его самостоятельно. Выбирайте свежее оливковое масло, добавляйте как можно меньше соли и сахара».