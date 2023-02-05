Эксперт Роспотребнадзора считает, что высоких цифр по заболеваемости «ковидом» уже не будет

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов не ожидает высоких значений по количеству заразившихся коронавирусом в России в новом году.

«Лично я не ожидаю высоких цифр числа заболевших, так как большая часть населения переболела ранее различными версиями «омикрона», в том числе ВА.2, который доминировал в феврале-мае 2022 года, и определенная защита у нас есть», - цитирует эксперта ТАСС.

Хафизов придерживается мнения, что коронавирус останется с людьми навсегда и будет периодически возвращаться в виде сезонных подъемов заболеваемости. Эти подъемы могут различаться по интенсивности в зависимости от уровня коллективного иммунитета и появления новых штаммов вируса.