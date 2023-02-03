Неожиданное открытие: лимон — бесполезный фрукт

Специалисты Роскачества провели исследования относительно эффективности лимона и меда для лечения простудных заболеваний. Результаты удивили всех: считается, что лимон — одно из самых действенных средств от простуды, ведь он содержит рекордный процент витамина С, но оказалось, что на выздоровление это никак не влияет.

Можно, конечно, добавлять в чай ломтики лимона, но содержащийся в нем витамин С всего лишь поможет несколько сократить время протекания болезни, но не облегчит симптомы. Кроме того, необходимо помнить: избыток витамина С в организме способен нанести вред, так что не стоит увлекаться лимоном.

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Для простуженного человека гораздо полезнее мед: добавленный в теплый чай, он облегчит боль и першение в горле, поможет справиться с кашлем, сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на sovainfo.ru.