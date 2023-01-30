Опасность, которую таит в себе чеснок: откажитесь прямо сейчас!

Мы привыкли считать чеснок одним из самых полезных продуктов: нам с детства внушали, что он «отпугивает» вирусы и защищает организм от болезней, особенно в холодное время года. Однако диетолог Валентина Соломатина предупреждает: чеснок, безусловно, полезен, но далеко не всем и каждому.

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Например, людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, следует воздержаться от его употребления. Дело в том, что эфирные масла, которые находятся в чесноке и помогают справиться с простудой, в то же время разрушают слизистые оболочки кишечника, что может привести к осложнениям. И даже тем, у кого с пищеварением все в порядке, не рекомендуется съедать больше одного зубка чеснока в день. По материалам издания Аrgumenti.ru.