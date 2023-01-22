Есть в каждой аптечке: фармаколог предупредил о токсичности популярного жаропонижающего препарата

Парацетамол – особое жаропонижающее средство. В отличие от других он не влияет на состав крови, но у него есть иной недостаток. При неправильном применении это лекарство может оказывать токсическое воздействие на организм.

Об этом журналистам рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Пирогова Андрей Кондрахин.

«Сам по себе он (парацетамол, - Прим. авт.) токсичен, и единственный орган, который может его нейтрализовать, – это печень. Поэтому применение парацетамола должно быть ограничено, нельзя пренебрегать инструкцией. Если мы принимаем парацетамол по инструкции, печень получает нагрузку, но справляется с ней», – цитирует врача радио Sputnik.

«Считается, что для здорового человека весом 70 килограммов максимальная терапевтическая доза парацетамола может составлять четыре грамма, а он выпускается в дозировке по 500 миллиграммов. Грубо говоря, человек может выпить за день восемь таблеток, не причинив себе серьезного вреда. Но это тоже не совсем правильно, лучше ограничиться тремя-четырьмя приемами. Если пациенту по какой-то причине не помогла первая таблетка, перед приемом следующей должно пройти как минимум два часа, а лучше – четыре-шесть часов».