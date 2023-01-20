Что делать, если плохо спится: три совета врача-сомнолога

Если человек с трудом засыпает, часами ворочается в постели, — наутро он чувствует себя разбитым и обессиленным. Чтобы этого не произошло, врач-сомнолог Максим Новиков советует уделить особое внимание подготовке ко сну.

«Это значит убрать физическую активность непосредственно перед сном, минимум стимулирующих напитков, таких как крепкий кофе, крепкий чай, сладкие газированные напитки после 18 часов», — советует врач.

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Желательно спать в прохладном помещении, при температуре воздуха не выше 18 градусов, и в полной темноте. Телевизор смотреть не рекомендуется. Не стоит увлекаться и алкоголем.