Стала известна худшая сметана: Роскачество раскрыло подделки

Специалистами Роскачества были исследованы образцы продукции 87 производителей сметаны. По результатам работы 8% образцов оказались фальсификатами, содержащими фитостерины, то есть имеющими в наличии растительные жиры. В этом случае продукт не имеет права называться сметаной.

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«Так, из 87 ТМ в продукции 7 марок выявили фитостерины: «Аннушкина ферма» (закуплена на рынке), «Вятская», «Сметана домашняя» (закуплена на рынке), «Новая деревня», «Отборная», «Пятигорская», Vita», — приводит заключение Роскачества издание РИА ФАН.

Кроме того, вместо молочного жира в некоторых образцах обнаружили пасту с заменителем. В ведомстве предупредили: локальные производители с небольшим объемом продукции меньше заинтересованы в качестве своего товара, чем крупные корпорации.