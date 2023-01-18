Володин поручил комитетам Госдумы разработать предложения по запрету вейпов

Стоит ли в России запретить вейпы (электронные сигареты)? Этот вопрос в Госдуме РФ будут рассматривать в приоритетном порядке.
18 января председатель ГД РФ Вячеслав Володин поручил комитетам по охране здоровья, по просвещению и по делам молодежи приоритетно изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности их запрета.
По словам политика, дети школьного возраста все больше и больше подвержены употреблению вейпов, поэтому ситуацию с электронными сигаретами нужно оперативно брать под контроль.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, многие специалисты отмечают, что вейпы не являются «более здоровой» версией сигарет и так же вредны, как и обычное курение табака.