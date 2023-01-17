Азартные игры — тяжелая зависимость: психолог назвала условия, позволяющие победить игроманию

Зависимость от азартных игр все чаще становится причиной бед российских семей. Избавиться самостоятельно от этой игромании почти невозможно — необходима помощь специалистов. Психолог Марина Гладышева подчеркивает: для успеха необходимо, чтобы человек сам хотел распрощаться с пагубным пристрастием.

«Человек может считать, что у него все под контролем, пока не примет факт того, что зависимость от азартных игр не ведет его ни к чему хорошему. Это очень сложно, потому что сознание компенсирует такие вещи. Если хоть как-то запечатлелось удовольствие, то человеку будет очень сложно от этого отказаться», — сказала психолог.

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Пока играющий получает удовольствие от игры — он будет продолжать это делать.