Азартные игры — тяжелая зависимость: психолог назвала условия, позволяющие победить игроманию

Зависимость от азартных игр все чаще становится причиной бед российских семей. Избавиться самостоятельно от этой игромании почти невозможно — необходима помощь специалистов. Психолог Марина Гладышева подчеркивает: для успеха необходимо, чтобы человек сам хотел распрощаться с пагубным пристрастием.
«Человек может считать, что у него все под контролем, пока не примет факт того, что зависимость от азартных игр не ведет его ни к чему хорошему. Это очень сложно, потому что сознание компенсирует такие вещи. Если хоть как-то запечатлелось удовольствие, то человеку будет очень сложно от этого отказаться», — сказала психолог.
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Пока играющий получает удовольствие от игры — он будет продолжать это делать.
«Есть некое желание всемогущества. Это точка обмана, когда кажется, что это все просто и ты тоже сможешь. Надо себя поймать, но все равно наше сознание может нас обмануть. Важен здравый смысл: «А все ли в жизни дается легко?»
То есть если человек работает днями и ночами, но почему-то считает, что, поиграв один раз в рулетку, выиграет миллион, поэтому будет играть, пока не выиграет. Если в его жизни никогда такого не было, то с чего он решил, что вдруг выиграет — каковы шансы?» — приводит слова Марины Гладышевой издание РИАМО.