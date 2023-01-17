Азартные игры — тяжелая зависимость: психолог назвала условия, позволяющие победить игроманию

Фото: Global Look Press

 Фото: Global Look Press

По словам Марины Гладышевой, игроман должен сам захотеть избавиться от зависимости.

Зависимость от азартных игр все чаще становится причиной бед российских семей. Избавиться самостоятельно от этой игромании почти невозможно — необходима помощь специалистов. Психолог Марина Гладышева подчеркивает: для успеха необходимо, чтобы человек сам хотел распрощаться с пагубным пристрастием.

«Человек может считать, что у него все под контролем, пока не примет факт того, что зависимость от азартных игр не ведет его ни к чему хорошему. Это очень сложно, потому что сознание компенсирует такие вещи. Если хоть как-то запечатлелось удовольствие, то человеку будет очень сложно от этого отказаться», — сказала психолог.

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Пока играющий получает удовольствие от игры — он будет продолжать это делать.

«Есть некое желание всемогущества. Это точка обмана, когда кажется, что это все просто и ты тоже сможешь. Надо себя поймать, но все равно наше сознание может нас обмануть. Важен здравый смысл: «А все ли в жизни дается легко?»

То есть если человек работает днями и ночами, но почему-то считает, что, поиграв один раз в рулетку, выиграет миллион, поэтому будет играть, пока не выиграет. Если в его жизни никогда такого не было, то с чего он решил, что вдруг выиграет — каковы шансы?» — приводит слова Марины Гладышевой издание РИАМО.

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