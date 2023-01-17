Составлен рейтинг самых курящих регионов России

Центр развития перспективных технологий использовал данные «Честного знака» и Росстата, чтобы высчитать самые курящие регионы России.

Расчет проводился по принципу, сколько пачек сигарет было продано в 2022 году на тысячу взрослых жителей субъекта РФ. В лидеры выбилась Магаданская область.

А вот и весь топ:

Магаданская область — 132,7 тысячи пачек сигарет; Камчатский край — 118,9 тысячи; Нижегородская область — 118 тысяч; Сахалинская область — 108,1 тысячи; Ямало-Ненецкий автономный округ — 102,3 тысячи; Республика Коми — 95,7 тысячи; Мурманская область — 93,6 тысячи; Республика Карелия — 92,3 тысячи; Ненецкий автономный округ — 86,2 тысячи; Санкт-Петербург — 82,3 тысячи.

Топ отдельно по папиросам:

Магаданская область — 707,1 пачки; Камчатский край — 138,1 пачки; Еврейская автономная область — 133,5 пачки; Иркутская область — 122,8 пачки; Чукотский автономный округ — 119,6 пачки.

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