Составлен рейтинг самых курящих регионов России

Сигареты

А сколько денег уходит на эту вредную привычку... Фото: Global Look Press

В основу легли данные о продаже табачной продукции в 2022 году.

Центр развития перспективных технологий использовал данные «Честного знака» и Росстата, чтобы высчитать самые курящие регионы России.

Расчет проводился по принципу, сколько пачек сигарет было продано в 2022 году на тысячу взрослых жителей субъекта РФ. В лидеры выбилась Магаданская область.

А вот и весь топ:

  1. Магаданская область — 132,7 тысячи пачек сигарет;
  2. Камчатский край — 118,9 тысячи;
  3. Нижегородская область — 118 тысяч;
  4. Сахалинская область — 108,1 тысячи;
  5. Ямало-Ненецкий автономный округ — 102,3 тысячи;
  6. Республика Коми — 95,7 тысячи;
  7. Мурманская область — 93,6 тысячи;
  8. Республика Карелия — 92,3 тысячи;
  9. Ненецкий автономный округ — 86,2 тысячи;
  10. Санкт-Петербург — 82,3 тысячи.

Топ отдельно по папиросам:

  1. Магаданская область — 707,1 пачки;
  2. Камчатский край — 138,1 пачки;
  3. Еврейская автономная область — 133,5 пачки;
  4. Иркутская область — 122,8 пачки;
  5. Чукотский автономный округ — 119,6 пачки.

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Топ по сигарам:

  1. Москва — 27,6 упаковки;
  2. Санкт-Петербург — 13,2 упаковки;
  3. Московская область — 5,4 упаковки;
  4. Краснодарский край — 4,1 упаковки;
  5. Республика Крым — 3,9 упаковки.

Топ по табаку для кальяна:

  1. Санкт-Петербург — 834,7 упаковки;
  2. Севастополь — 804,7 упаковки;
  3. Республика Татарстан — 704,4 упаковки;
  4. Самарская область — 667,7 упаковки;
  5. Тюменская область — 636,1 упаковки.

Топ по кретеку (аналогичные сигаретам табачные изделия, минимум на треть заполненные измельченной гвоздикой):

  1. Санкт-Петербург — 32,7 упаковки;
  2. Севастополь — 15,2 упаковки;
  3. Ленинградская область — 13,7 упаковки;
  4. Москва — 8,8 упаковки;
  5. Новосибирская область — 7 упаковок.

Напомним, что курение вредит вашему здоровью!

По материалам ТАСС.

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