Составлен рейтинг самых курящих регионов России

Центр развития перспективных технологий использовал данные «Честного знака» и Росстата, чтобы высчитать самые курящие регионы России.
Расчет проводился по принципу, сколько пачек сигарет было продано в 2022 году на тысячу взрослых жителей субъекта РФ. В лидеры выбилась Магаданская область.
А вот и весь топ:
- Магаданская область — 132,7 тысячи пачек сигарет;
- Камчатский край — 118,9 тысячи;
- Нижегородская область — 118 тысяч;
- Сахалинская область — 108,1 тысячи;
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 102,3 тысячи;
- Республика Коми — 95,7 тысячи;
- Мурманская область — 93,6 тысячи;
- Республика Карелия — 92,3 тысячи;
- Ненецкий автономный округ — 86,2 тысячи;
- Санкт-Петербург — 82,3 тысячи.
Топ отдельно по папиросам:
- Магаданская область — 707,1 пачки;
- Камчатский край — 138,1 пачки;
- Еврейская автономная область — 133,5 пачки;
- Иркутская область — 122,8 пачки;
- Чукотский автономный округ — 119,6 пачки.
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Топ по сигарам:
- Москва — 27,6 упаковки;
- Санкт-Петербург — 13,2 упаковки;
- Московская область — 5,4 упаковки;
- Краснодарский край — 4,1 упаковки;
- Республика Крым — 3,9 упаковки.
Топ по табаку для кальяна:
- Санкт-Петербург — 834,7 упаковки;
- Севастополь — 804,7 упаковки;
- Республика Татарстан — 704,4 упаковки;
- Самарская область — 667,7 упаковки;
- Тюменская область — 636,1 упаковки.
Топ по кретеку (аналогичные сигаретам табачные изделия, минимум на треть заполненные измельченной гвоздикой):
- Санкт-Петербург — 32,7 упаковки;
- Севастополь — 15,2 упаковки;
- Ленинградская область — 13,7 упаковки;
- Москва — 8,8 упаковки;
- Новосибирская область — 7 упаковок.
Напомним, что курение вредит вашему здоровью!
По материалам ТАСС.