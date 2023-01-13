Как безопасно и быстро похудеть после зимних каникул: советует диетолог

После обильных новогодних застолий особенно хочется побыстрее вернуться в форму и похудеть. Но делать это нужно осторожно, чтобы не навредить организму. Диетолог-эндокринолог Елена Щетинина объяснила, как правильно вернуться к нормальному режиму питания.

«Идет просто сокращение рациона и по жирам, и по углеводам (в случае перехода на обычный рацион. — Прим. ред.), соответственно и по калориям. Единственное условие — не надо голодать», — отметила Щетинина.

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Она добавила, что опасаться серьезного пищевого расстройства в результате праздников не стоит: за 10–14 дней внести разлад в пищевое поведение сложно.