Не только зеленый чай с медом: диетолог рассказала, как быстро войти в норму после праздников

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила: войти в привычный режим после праздников можно уже в первый рабочий день. Для облегчения перехода из состояния отдыха в рабочее состояние она советует пить зеленый чай вместо кофе: этот напиток эффективнее поможет взбодриться. Лучше всего добавить в чай ложечку меда и немного имбиря, а еще – дольку чеснока и чуть-чуть перца.

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Горький перец должен присутствовать и в составе черного шоколада, который, по совету диетолога, нужно употреблять для бодрости. Кроме того, каждые полчаса необходимо выпивать несколько глотков чистой воды. И еще один совет – налегайте на цитрусовые! По материалам издания Аrgumenti.ru со ссылкой на RT.