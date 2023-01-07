Диетолог назвала самый полезный для здоровья сок

Какой сок самый полезный? Гранатовый. Он повышает иммунитет, помогает восстановить силы и справиться с усталостью. В нем содержится большое количество витаминов и антиоксидантов.
О полезных свойствах этого сока рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко.
«Гранатовый сок во все времена считался самым полезным соком. Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов – активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80% клеток, необходимых для иммунного ответа. В результате у человека прибавляется сил, он ощущает прилив энергии», - цитирует специалиста радио Sputnik.
«Кроме того, в гранатовом соке содержатся жирорастворимые витамины D, E и K, а также Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, пусть и в небольшом количестве».
«Гранатовый сок поднимает уровень гемоглобина в крови и помогает в лечении железодефицитной анемии – она часто выявляется у людей, которые жалуются на отсутствие сил. Это происходит за счет витамина С, терпенов, меди и железа в составе гранатового сока».
Диетолог посоветовала выжимать такой сок самостоятельно, немного разводить его водой и выпивать в течение получаса после приготовления - тогда можно получить практически двукратную пользу. А что касается соков, приготовленных промышленным путем, то почти все они имеют в составе сахар, используемый в качестве консерванта.
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Справка Teleprogramma.pro
Римма Васильевна Мойсенко - терапевт, к.м.н., врач интегративной превентивной медицины, врач антивозрастной персонализированной медицины, диетолог, специалист по коррекции фигуры. Выпускница ММИ имени Сеченова. Стаж практической работы - 38 лет. Член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, Международной ассоциации по изучению ожирения. Лауреат премии «Профессия-жизнь».