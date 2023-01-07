Диетолог назвала самый полезный для здоровья сок

Какой сок самый полезный? Гранатовый. Он повышает иммунитет, помогает восстановить силы и справиться с усталостью. В нем содержится большое количество витаминов и антиоксидантов.

О полезных свойствах этого сока рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко.

«Гранатовый сок во все времена считался самым полезным соком. Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов – активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80% клеток, необходимых для иммунного ответа. В результате у человека прибавляется сил, он ощущает прилив энергии», - цитирует специалиста радио Sputnik.

«Кроме того, в гранатовом соке содержатся жирорастворимые витамины D, E и K, а также Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, пусть и в небольшом количестве».

«Гранатовый сок поднимает уровень гемоглобина в крови и помогает в лечении железодефицитной анемии – она часто выявляется у людей, которые жалуются на отсутствие сил. Это происходит за счет витамина С, терпенов, меди и железа в составе гранатового сока».