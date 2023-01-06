Как перестать реагировать на погоду: врач дала советы для метеозависимых

Полностью избавиться от метеозависимости невозможно, но можно минимизировать реакцию организма на смену погоды. Об этом говорит врач превентивной медицины Мадина Мусичова. Вот какие советы она дает метеозависимым людям.

«Стоит заняться укреплением иммунитета. Ваш рацион питания должен быть полноценным в любое время года. Ежедневно на вашем столе должны быть фрукты, овощи, белковые продукты, сложные углеводы и полезные жиры, - цитирует специалиста портал «А теперь внимание!»

«Отказаться от тяжелой пищи в период резкой смены погоды, поменьше активничать и избегать длительных поездок, особенно на стыке времен года».

«Научиться расслабляться. Помогут в этом дыхательная гимнастика, йога, медитации, чтение книг. Найдите свой способ и практикуйте регулярно, а не только в период смены погоды».