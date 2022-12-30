Диетолог настаивает: шпроты — долой с новогоднего стола!

Главная проблема новогоднего застолья — чересчур обильная еда. «Чемпионы» по вредности — майонезные салаты. Если вы уж очень их любите, то лучше, по совету врача-диетолога Ирины Писаревой, заменить в оливье и других салатах майонез на легкую сметану или йогурт.

Можно заправить их и оливковым маслом с лимонным соком. Еще одна привычная закуска, о вреде которой мы не задумываемся, — шпроты.