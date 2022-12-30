Названы 3 самых вредных новогодних салата: и «Цезарь» тоже!

Все любят новогодние салаты, но мало кто задумывается над тем, какой вред они могут принести фигуре и здоровью. Диетологи предупреждают: самый вредный из праздничных салатов — «Цезарь». Да, в нем много овощей, но вместе с тем — и жареная курица, и жирный соус. А значит — смерть тонкой талии!