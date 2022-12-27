Ни в коем случае не до дна! Почему нельзя допивать шампанское

Садясь за праздничный новогодний стол, многие спешат побыстрее выпить шампанского — «для настроения». На самом деле этот напиток, как и любой другой алкоголь, таит в себе определенную опасность. Психиатр-нарколог Василий Шуров настаивает: пить шампанское следует маленькими дозами, постепенно, и при этом не забывать про закуски.
«С фужером речь произнесли, отхлебнули немножечко», — советует специалист.
В противном случае можно получить нежелательное опьянение, потерю контроля над собой, а наутро — жестокую головную боль.
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«Если говорить о функциях печени, то в пересчете на чистый спирт больше 20 г за час печень переработать не может. Если это сорокоградусная водка, то это 50 г. 50 г шампанского в час — это край. Это тот объем, который организм может перерабатывать без накопления ацетальдегида, без головной боли», — цитирует Шурова издание «РИАМО».