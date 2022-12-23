Осталось всего несколько дней: как быстро похудеть перед Новым годом

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Советы эндокринолога помогут быстро привести себя в форму.

Буквально за считанные дни можно сбросить лишние килограммы, если ответственно подойти к питанию. Достаточно заменить некоторые продукты питания другими — менее калорийными.

«Если необходимо убрать лишние килограммы, то подойдут легкие овощные супы на вторичном бульоне. Они занимают объем в желудке, растягивая его, что позволяет быстрее насытиться. А низкая энергетическая плотность данного блюда не перегружает калориями», — рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Супы, по ее словам, вообще полезны, их рекомендуется употреблять в разгрузочные дни.

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«Для диеты суп должен включать максимальное количество зеленых овощей, зелень и минимум специй, приправ и соли. Наиболее подходящие овощи — это брокколи, сельдерей, цветная капуста, стручковая кенийская фасоль и спаржа», — приводит слова Тананакиной издание РИАМО. Кроме того, рекомендуется заменить мясо на своем столе рыбой, а сладости — фруктами.

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