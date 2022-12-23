Не только цвет и аромат: 5 секретов выбора правильных мандаринов

Чтобы на стол не попали кислые и невкусные мандарины, нужно, в первую очередь, обратить внимание на их цвет: чем светлее и желтее плоды, тем кислее они будут, сладкие мандарины — обязательно ярко-оранжевые. Следующий шаг — понюхать мандарин. Хороший плод имеет приятный аромат.

Третье, что вы должны сделать, — пощупайте плод: он не должен быть ни слишком твердым, ни чересчур мягким. Не подойдут мандарины, имеющие вмятины, плесень и другие повреждения на кожуре.

При выборе между мандаринами одинакового размера выигрывают те, которые тяжелее: они более сочные. Старайтесь не брать мандарины «с рук»: надежнее выбирать торговую точку с фиксированными ценами и сертификатом качества.

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