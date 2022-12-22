Откажитесь от них прямо сейчас! Названы 5 самых опасных блюд на новогоднем столе

По традиции, мы стараемся ставить на праздничный стол как можно больше вкусных блюд. Особенно принято стараться, устраивая новогоднее застолье: мол, чем богаче стол, тем удачнее будет наступающий год.

Но, похоже, пора отказываться от этой привычки. Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова объяснила, чем опасно переедание в новогоднюю ночь и от каких блюд лучше отказаться. По ее словам, не стоит делать еду главным событием вечеринки. Лучше уделить время общению, веселью, танцам.

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«Не надо слишком заранее покупать продукты. И особое внимание нужно обратить на сроки годности: отравления довольно частая ситуация, с которой сталкиваются врачи во время новогодних праздников», - цитирует слова Стародубовой издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Московский комсомолец».

Среди самых нежелательных блюд эксперт назвала майонезные салаты, селедку под шубой, жирное мясо и сладости, а еще – колбасную нарезку.