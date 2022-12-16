«Может снизить эффективность иммунного ответа»: в Минздраве рассказали об опасности употребления алкоголя при ОРВИ

Россиян предупредили о факторе, который снижает способность иммунной системы бороться с инфекциями. Речь идет об алкоголе.

Врач отметила, что в последнее время наблюдается рост респираторных заболеваний среди населения. При определении у себя признаков болезни лучше не употреблять алкогольные напитки.

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