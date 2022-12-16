«Может снизить эффективность иммунного ответа»: в Минздраве рассказали об опасности употребления алкоголя при ОРВИ

Россиян предупредили о факторе, который снижает способность иммунной системы бороться с инфекциями. Речь идет об алкоголе.
Врач отметила, что в последнее время наблюдается рост респираторных заболеваний среди населения. При определении у себя признаков болезни лучше не употреблять алкогольные напитки.
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«При острых респираторных заболеваниях не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он негативно влияет на состояние иммунной системы. Употребление алкоголя может снизить эффективность иммунного ответа на инфекцию и, соответственно, повысить риски более тяжелого течения заболевания», — процитировали эксперта в ria.ru.
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