Главная звезда «Аватара» Сэм Уортингтон признался, что от алкоголизма его спасла жена

В 2009 году актер Сэм Уортингтон вытянул счастливый билет. Он стал главной звездой фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, получил популярность и солидный гонорар. Но эта же ступень к успеху стала для него пагубной. Слава и суета вокруг привели к беспокойству, а оно, в свою очередь, — к алкоголю.

Пристрастие к спиртному чуть не лишило актера всего, в том числе карьеры и брака. В интервью перед выходом «Аватара-2» он впервые рассказал о своей борьбе с вредной привычкой.

По словам Сэма, после роли в космическом блокбастере он знал города мира не по достопримечательностям, а по любимым барам. Перед авиаперелетами он стал выпивать по четыре-пять бокалов шампанского просто от скуки. Пил даже перед съемками, начиная с пяти часов утра.

«Я не мог этого замечать. Я думал, что это нормально. Мне не нравилось то, кем я был. Алкоголь помогал мне пережить день», — рассказал Уортингтон изданию Variety. «Девять из десяти человек не могли сказать, что я пьян. Вероятно, они могли почувствовать запах, но когда они смотрели на меня, они не могли сказать. Я все еще выполнял свою работу, но не думаю, что делал это очень хорошо».

Сэм считает, что на его алкоголизм отчасти повлияла австралийская культура, в которой не принято говорить о проблемах со спиртным и относиться к ним, как к болезни.

«Я был эмоциональным пьяницей, — вспоминает актер. — Чем дольше пил, тем более эмоциональным и неустойчивым становился. Не думаю, что я был злым, но я мог быть воинственным, раздражительным».

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