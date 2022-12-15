«Надо ходить в маске»: Анна Попова рассказала, будут ли в России вводиться ограничения из-за гриппа и ОРВИ

В России растет заболеваемость гриппом, но ограничения из-за нее на федеральном уровне водиться не будут — нет необходимости. Об этом 15 декабря рассказала журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, некоторые ограничения вводятся в отдельных регионах — в зависимости от интенсивности распространения ОРВИ на местах.