«Надо ходить в маске»: Анна Попова рассказала, будут ли в России вводиться ограничения из-за гриппа и ОРВИ

В России растет заболеваемость гриппом, но ограничения из-за нее на федеральном уровне водиться не будут — нет необходимости. Об этом 15 декабря рассказала журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, некоторые ограничения вводятся в отдельных регионах — в зависимости от интенсивности распространения ОРВИ на местах.
«Мы считаем, что да, прирост заболеваемости еще будет, потому что пока пик преодолевает Москва, остальные регионы — в разной степени вовлеченности в этот эпидпроцесс, с разными цифрами по заболеваемости, — цитирует Попову ТАСС. — Пока мы в динамике роста. Это такой прогностический признак того, что мы будем еще прирастать. Поэтому надо беречься, надо ходить в маске».
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Добавим, что в декабре в некоторых регионах РФ стали частично вводиться профилактические меры, например, необходимость носить защитные маски в медицинских и социальных учреждениях.