К зиме коронавирус в России снова пошел на подъем

В конце ноября – начале декабря 2022 года в России снова начала расти статистика по коронавирусу.

С 20 по 27 ноября оперативный штаб зафиксировал 38 535 новых заражений CoViD-19, а с 28 ноября по 4 декабря - 42 837. Кроме того, увеличилось число госпитализаций с «короной» - на минувшей неделе в больницы попали на 1,5% больше человек, чем на предыдущей. И количество выздоровевших оказалось меньше числа новых случаев заражения.

Вдобавок, смертность из-за «ковида» в России выросла впервые с начала октября. На минувшей неделе штаб зарегистрировал 391 летальный исход против 386 за предыдущие семь дней.

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