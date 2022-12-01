Кому и как стоит ограничивать себя в употреблении майонеза: комментарий нутрициолога

Майонез имеет множество разных вкусов и способов применения в кулинарии. Однако различные специалисты по питанию и приверженцы ЗОЖ постоянно критикуют его, не рекомендуя употреблять в пищу.

Но для кого этот соус действительно вреден и даже опасен? На этот вопрос журналистам ответила консультант по коррекции веса и пищевому поведению, нутрициолог Анна Макарова.

По ее словам, вешать ярлык «нельзя» на какую-либо еду вообще не стоит — это создает почву для срывов и расстройств пищевого поведения. К тому же, майонез является основой для множества других соусов, таких как тар-тар и большинства соусов промышленного производства: грибного, чесночного, сырного и так далее.

«Независимо от того, приготовлен соус в домашних условиях или куплен в магазине, он остается весьма калорийным: около 100 ккал на одну столовую ложку. Сейчас существуют низкокалорийные майонезы, но это не должно послужить потере бдительности — худеющим есть его ложками не надо», — цитирует Макарову сайт aif.ru. «В майонезе содержится немалое количество насыщенных жиров, которые мы должны ограничивать в своем рационе во избежание рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и повышения холестерина. То есть аккуратнее с таким соусом в своем рационе нужно быть людям с проблемами сердца и сосудов». «Основная рекомендация по употреблению майонеза будет ограничение частоты употребления и порции. Это 1,5-2 чайные ложки пару раз в неделю. Если же вы любите съесть оливье за новогодним столом, то не надо отказывать себе в этом удовольствии. Помните, что не существует такого продукта, который стоило бы без угрозы для здоровья есть в неограниченном количестве. В запреты себя вгонять тоже не стоит, так как все хорошо в меру».

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