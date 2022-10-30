Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на четверть в последнюю неделю октября

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает быстро снижаться. Так в последнюю неделю октября было выявлено на 25,7% меньше случаев заражения CoViD-19, чем за предыдущую.

Конкретно, с 24 по 30 октября федеральный оперативный штаб зарегистрировал 50 790 новых случаев заражения против 68 381 за предшествующие семь дней. Госпитализированных оказалось 8 027 человек, что на 13% меньше, чем за неделю до этого.

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