«Я кричал во все легкие небу и океану»: Малфой из «Гарри Поттера» рассказал о своем алкоголизме

Звезда «Гарри Поттера», 35-летний британский актер Том Фелтон (играл Драко Малфоя) выпустил книгу мемуаров под названием «По ту сторону палочки: магия и беспредел взросления волшебника» (Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard).

В ней артист рассказал о своей долгой борьбе с алкоголизмом. Вы знали, например, что он трижды проходил реабилитацию в рехабах? По словам Тома, третий десяток лет своей жизни он провел под девизом «пить, чтобы сбежать» и постоянно тусовался в барах Лос-Анджелеса.

«Выпивка стала привычкой даже в лучшие времена, — пишет он в книге. – А когда ты пьешь, чтобы избежать какой-то ситуации, тем более. Привычка вышла из бара и время от времени переходила на съемочную площадку. Дошло до того, что во время работы я не мог думать ни о чем, кроме выпивки. Я приходил на съемки неподготовленным, не тем профессионалом, которым хотел быть. Алкоголь, однако, не был проблемой. Он был симптомом».

С состоянием актера не пожелали мириться ни его агенты, ни менеджеры, ни адвокат, ни бывшая девушка. Они открыто высказали ему, что так продолжать нельзя.

После первого рехаба Том впервые за долгое время ощутил себя трезвым и испытал сильные эмоции по этому поводу.

«Внезапно я взорвался разочарованием. Я был, как я теперь понимаю, впервые за многие годы совершенно трезвым, и у меня было непреодолимое чувство ясности и гнева. Я стал кричать на бога, на небо, на всех и ни на кого в частности, полный ярости за то, что со мной произошло, за то положение, в котором я оказался. Я кричал во все легкие небу и океану. Я кричал до тех пор, пока не выплеснул все это наружу, и больше не мог кричать», - пишет актер.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».