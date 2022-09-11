Названы российские города, где люди больше всего хотят возвращения «ковидных» ограничений

В России провели опрос, хотят ли граждане усиления «антиковидных» мер на фоне увеличивающегося числа новых зараженных.

Большинство респондентов оказались против масок, социальной дистанции и прочих ограничений. Но самая большая доля тех, кто согласен еще потерпеть, оказалась в Москве и Воронеже – по 22%. За ними идут Пермь (20%) и Омск (18%).

На противоположном конце списка оказались Уфа (11%) и Краснодар с Ростовом-на-Дону (по 10%). Но даже в тех городах, где каждый пятый опрошенный выступает за возвращение ограничений, все равно больше 50% против этого. Остальные затруднились ответить.