Молодой человек, приехавший из Европы, привез в Россию первый случай оспы обезьян

В России зафиксировали первый случай оспы обезьян. Заболевшим оказался молодой человек, вернувшийся из поездки по странам Европы. Он обратился в медицинское учреждение с характерной для заболевания сыпью.

«Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет, — сообщает Роспотребнадзор. — Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением».

В ведомстве добавили, что оспа обезьян — это вирусное заболевание, симптомы которого схожи с теми, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. По состоянию на 11 июля на территории 59 стран, где это заболевание ранее не наблюдалось, выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования.

Медики отмечают, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян. Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка против этой новой напасти.

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При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи оспы обезьян, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам — пользоваться маской и часто мыть руки. Данное заболевание не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте.

Гражданам, посещающим африканские страны, рекомендуется избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами.

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