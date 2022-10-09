Коронавирус продолжит мутировать: ожидается появление последователей «омикрона»

На днях эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове выдала мнение, что коронавирус в ближайшие годы никуда не денется, а якобы продолжит мутировать и циркулировать в обществе. А что же говорят об этом отечественные ученые?
Член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Александр Лукашев в целом поддержал данное предположение, но с некоторыми оговорками.
«Я с этим прогнозом полностью согласен. Но, к сожалению, мы не можем предсказывать, с какой скоростью он будет мутировать, - цитирует ученого ТАСС. - Год назад появление варианта «омикрон» стало для нас полной неожиданностью. И мы не знаем - это могло произойти один раз или может произойти еще сто раз».
«Поэтому да, однозначно будет мутировать, но с какой скоростью - то есть, будут это небольшие изменения или это будут радикальные изменения, как в случае с «омикроном», пока что предсказать сложно».
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Добавим, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за первую рабочую неделю октября оказалось почти на 40% меньше, чем за предыдущие семь дней. С 3 по 9 октября оперативный штаб зарегистрировал 154 305 заражений против 256 106 за период с 26 сентября по 2 октября. Также довольно резко снизилось количество госпитализированных - на минувшей неделе стационарная помощь потребовалась 14 114 заболевшим, что на 23,2% меньше показателя прошлой.