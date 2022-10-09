Коронавирус продолжит мутировать: ожидается появление последователей «омикрона»

На днях эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове выдала мнение, что коронавирус в ближайшие годы никуда не денется, а якобы продолжит мутировать и циркулировать в обществе. А что же говорят об этом отечественные ученые?

Член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Александр Лукашев в целом поддержал данное предположение, но с некоторыми оговорками.