Ко Дню пожилых людей выйдет документальный сериал о том, что после 60 жизнь не заканчивается

Создатели проекта сняли портреты нескольких человек старше 65 лет, которые оставляют за собой право мечтать, любить и иметь карьерные амбиции. Они докажут зрителям, что надо радоваться каждому дню своей жизни.

Героине «Дедлайна» Маргарите Никулиной, например, больше 60 лет, и она работает моделью. Женщина не красит волосы, не делает особых бьюти-процедур, только ходит в зал, чтобы поддержать форму. Все детство она комплексовала по поводу своей внешности из-за обидных комментариев матери, а сейчас снимается для глянцевых обложек.

Виктор Сосновцев уже разменял седьмой десяток, но его картины можно увидеть в московском модном молодежном клубе «Ровесник». Он — обманутый дольщик, поэтому ему приходится ютиться в маленькой, заваленной вещами квартире. Но мужчина не унывает: на досуге мастерит поделки из глины, снимается для небольших рекламных роликов, а на Новый год подрабатывает Дедом Морозом.

«В современном мире остро чувствуется ускорение времени, все будто хотят продлить жизнь, боятся старости и неизбежной смерти. Герои нашего проекта показывают, что нужно уметь наслаждаться жизнью, — говорит продюсер «Дедлайна» Ангелина Ашман. — Также мне нравится, что проект разрушает стереотипы вокруг людей 60+. В кино их показывают чаще всего угасающими и чуждыми современности. Это неправда, очень вредное убеждение, будто обязывающее каждого после определенного возраста забыть о каких-либо амбициях. Каждый герой нашего сериала — типичен и уникален, представляет свой взгляд на «старость», где есть место любви, счастью и личностному росту».

«Раньше фразу «в душе я всегда молодой», я воспринимал как некую фигуру речи, а теперь думаю, что каждый человек — он, по сути своей, действительно «вечно молодой», — добавляет режиссер Евгений Григорьев.

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