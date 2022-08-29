Какие «антиковидные» ограничения останутся в школах 1 сентября, рассказали в Роспотребнадзоре

29 августа Роспотребнадзор сообщил, какие меры против распространения коронавируса будут применяться в школах с 1 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что ряд ограничений, отмененных весной текущего года, не будет повторно вводиться. Например, необходимость закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет и соблюдение социальной дистанции в местах проведения аттестации. Кроме того, учителям не нужно больше разрабатывать разный график уроков и перемен для сокращения числа контактов между школьниками.