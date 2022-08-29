Какие «антиковидные» ограничения останутся в школах 1 сентября, рассказали в Роспотребнадзоре

29 августа Роспотребнадзор сообщил, какие меры против распространения коронавируса будут применяться в школах с 1 сентября.
В ведомстве подчеркнули, что ряд ограничений, отмененных весной текущего года, не будет повторно вводиться. Например, необходимость закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет и соблюдение социальной дистанции в местах проведения аттестации. Кроме того, учителям не нужно больше разрабатывать разный график уроков и перемен для сокращения числа контактов между школьниками.
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А вот какие меры безопасности сохранены:
- «утренние фильтры» — школьникам и учителям будут измерять температуру перед уроками;
- персонал столовой по-прежнему должен использовать маски и перчатки;
- запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением лиц из других организаций.
На сегодняшний день жесткие «антиковидные» ограничения в работе российских школ в Роспотребнадзоре не считают необходимыми.