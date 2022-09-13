Эксперт предрек снижение заболеваемости «омикроном» этой осенью

Новый штамм коронавируса «омикрон» будет снижать свою активность в России этой осенью. Такое мнение 13 сентября высказал пресс-конференции о профилактической кампании против гриппа врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.

«Что «омикрон», который сейчас у нас циркулирует, все-таки осенью будет снижать свою активность. Потому что основная волна, пик заболеваемости, в принципе, мы к нему уже подошли, сейчас идет заболеваемость на снижение. А грипп к нам еще не пришел пока в активной форме, то есть совместного течения двух процессов, именно совместного, к счастью, мы в массовом таком порядке не увидим», — цитирует специалиста ТАСС.

Тимаков также предположил, что в этом году грипп придет к нам раньше — не в ноябре-декабре, а уже в октябре. В странах южного полушария, к примеру, в Австралии так и произошло.