Что-то грустно стало: продажи антидепрессантов в России в 2022 году выросли в полтора раза

В связи с политическими событиями и новостями о санкциях в России в 2022 году резко возрос спрос на антидепрессанты.

Продажи данных препаратов в первом полугодии выросли, по сравнению с тем же периодом 2021-го, на 81,3% в денежном измерении и на 51,7% — в количестве упаковок (по данным DSM Group). Пик пришелся на март. Дефицита успокаивающих средств не случилось.

Такие цифры приводит издание Forbes, отмечая, что психотерапевты и аналитики фармацевтического рынка фиксируют в России нарастающую заболеваемость депрессивными расстройствами.

По словам врачей, многие пациенты жалуются на беспокойство о своих родственниках на Украине и о бизнесе, который дал трещину под санкциями. Также за психологической помощью обращаются россияне, уехавшие из страны, — за границей у них дела идут далеко не блестяще, и многое приходится начинать с нуля. Специалисты также прогнозируют, что нынешняя волна депрессии быстро не закончится.